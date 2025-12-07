Winterdom verzeichnet Besucherzahl auf Vorjahresniveau

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Million Gäste haben im November und Dezember das Hamburger Volksfest Winterdom besucht. Das geht aus einer Mitteilung der Dom Promotion und Veranstaltungs GmbH und der Wirtschaftsbehörde hervor. Die Besucherzahl liegt damit auf Vorjahresniveau. Das Fest wird jährlich auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli veranstaltet.

Die Bilanz des Veranstalters und der Schausteller fällt laut Mitteilung positiv aus. Der Präsident des Schaustellerverbands Hamburg von 1884, Robert Kirchhecker, sagte demnach: Die Besucherzahl zeige, dass die Gäste mit dem Volksfest verbunden seien. Der auf den Winterdom folgende Frühlingsdom soll vom 20. März bis zum 19. April veranstaltet werden.