Winterdienst streute rund 15.500 Tonnen Salz und Kies

Hamburg (dpa/lno) –

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburger Stadtreinigung hatten in diesem Winter auf den Straßen der Stadt alle Hände voll zu tun. Während der offiziell bis Mitte April dauernden Winterdienst-Saison haben die 725 Einsatzkräfte rund 15 5000 Tonnen Salz und Kies gestreut, wie die Stadtreinigung am Dienstag in Hamburg mitteilte. Damit habe das Wetter den Winterdienst in den vergangenen Monaten weit mehr gefordert als in den vergangenen Jahren. In der Wintersaison 2022/2023 war gerade einmal gut Drittel dieser Menge auf die Fahrradwege, Fahrbahnen und Fußwege verteilt worden. Konkret waren es im Vorjahreszeitraum rund 5860 Tonnen Salz und Kies.

Auch beim Blick auf die Zahlen der Großeinsätze zeigt sich, dass der Winter in den vergangenen Monaten deutlich intensiver war. Während die Fahrzeuge vor einem Jahr lediglich vier Mal ausrücken mussten, um wichtige Geh- und Radwege zu sichern, waren es diesmal 14 Großeinsätze. Ähnlich sah es auf den wichtigen Straßen und Busstrecken aus: Es gab in diesem Winter 35 Großeinsätze auf den Hauptverkehrsstraßen, im Vorjahr waren es 13.