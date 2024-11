Winterdienst in Hamburg mit Großaufgebot im Einsatz

Etwa 360 Fahrzeuge der Stadtreinigung räumen die Straßen in Hamburg. (Symbolbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei Temperaturen von minus drei Grad ist die Stadtreinigung Hamburg (SRH) mit einem Großaufgebot für den Winterdienst im Einsatz. Seit Mitternacht streuten rund 725 Einsatzkräfte mit etwa 360 Fahrzeugen wichtige Hauptverkehrsstraßen, Strecken mit Buslinienverkehr, Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, Gehwegstrecken ohne Anlieger, Bushaltestellen sowie Fußgängerüberwege, teilte die SRH mit.

So müssten in der Hansestadt rund 4.600 Kilometer Strecke und ein 315 Kilometer langes Radverkehrsnetz für die Verkehrsteilnehmerinnen und – teilnehmer bearbeitet werden. Für das Räumen und Streuen der Gehwege seien hingegen in der Regel die Anliegerinnen und Anlieger zuständig – nur eine Strecke von 661 Kilometern werde von der Stadtreinigung gesichert.

Niederschläge bei Tiefsttemperaturen von minus drei Grad haben den Angaben nach zu überfrierender Nässe geführt. Trotz der zahlreichen Einsatzkräfte könne es weiterhin glatt sein.