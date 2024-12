Winterdienst im Einsatz – Ab Montag mildere Temperaturen

Kiel/Hamburg/Rostock (dpa) –

Die Streuarbeiten der Winterdienstfahrzeuge in Norddeutschland haben für ein unfallfreies erstes Adventswochenende gesorgt. Feuerwehr und Polizei aus Kiel, Rostock und Hamburg zogen ein positives Fazit. So gab es nach Polizeiangaben im Laufe des Wochenendes keine Glätteunfälle. Man sei sehr zufrieden mit den Arbeiten des Winterdienstes.

Zudem liefen die Streuarbeiten der Autobahnen ebenfalls nach Plan und alle Winterdienstfahrzeuge stünden je nach Wetterlage jederzeit in Bereitschaft. Auch wenn die Temperaturen am Montag dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wieder in den zweistelligen Bereich steigen werden, warnte die Polizei bis dahin vor glatten Straßen. Trotz der erfolgreichen Streuarbeiten bleibe die Situation nicht ungefährlich und Autofahrer sollten weiterhin vorsichtig fahren.

In der Nacht zum Montag soll leichter Regen bei Tiefstwerten zwischen 1 und 4 Grad einsetzen. Am Tag sind milde Temperaturen zu erwarten und es bleibt bewölkt und regnerisch. Einzelne Gewitter und starker Südwestwind ziehen von der Nordsee auf, bei Temperaturen von bis zu 10 Grad.