Winterdienst im Dauereinsatz

Trotz des Dauereinsatzes sind Städte in SH und MV noch gut mit Streugut versorgt. Marcus Brandt/dpa

Flensburg/Greifswald (dpa) –

Gut gewappnet für den Winter: Kommunen im Norden und Nordosten haben noch ausreichend Streugut, um auch in der nächsten Zeit für sichere Straßenverhältnisse zu sorgen. Dies ergab eine stichprobenartige Umfrage der dpa unter großen Städten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

In Lübeck etwa reichen die gebunkerten Streusalzvorräte bisher aus: «Wir haben noch ausreichend, um einsatzfähig zu bleiben», sagte ein Sprecher der Entsorgungsbetriebe Lübeck. Neues Streusalz sei bestellt und die Lieferungen träfen nach und nach ein.

In Flensburg wurde die bereits verbrauchte Menge von 200 Tonnen Streusalz nach Angaben einer Sprecherin des Technischen Betriebszentrums (TBZ) schon nachbestellt. Zudem sind in Salz-Silos 120 Tonnen Streusalz eingelagert sowie zusätzlich zwischen 600 und 700 Tonnen in einer Halle. Auch in Norderstedt und Neumünster reichtn die Streusalzvorräte nach dortigen Angaben aus, Nachbestellungen seien möglich. Aus Kiel lag zunächst keine Antwort vor.

Ähnliches Bild in Mecklenburg-Vorpommern

Ähnlich sieht es in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aus. Hier wurden nach Angaben der Stadtsprecherin bislang etwa 43.500 Liter Sole, 102 Tonnen Salz, 43 Tonnen Sand und 4 Tonnen Granulat verbraucht. Greifswald hat demnach noch rund 250 Tonnen Salz zur Verfügung und bereits weitere 150 Tonnen bestellt. Zudem könne bei Werten bis zu minus 12 Grad Celsius zumeist mit Sole gestreut werden. Durch dieses Verfahren kann die Salzmenge den Angaben zufolge um etwa 20 Prozent reduziert werden.

In Schwerin wurden den Angaben zufolge 300 Tonnen Streusalz sowie 100 Tonnen Streukies und Sole eingelagert, um auf den 350 Straßenkilometern in der Landeshauptstadt Schnee- und Eisglätte zu beseitigen.

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind die Salzvorräte Medienberichten zufolge am Montag ausgegangen. Bereits am 2. Januar wurden demzufolge 100 Tonnen Salz nachgeordert. Diese wurden an diesem Dienstag erwartet.

Kommunen geben Tipps

Die Räum- und Streueinsätze erfolgen in den Städten nach Priorität – von den Haupt(einfalls)straßen bis hinein in die Wohnquartiere – wenn die Witterung es zulässt. Die Kommunen erinnern die Anwohner zudem daran, dass sie rechtzeitig die an das eigene Grundstück angrenzenden Gehwege räumen müssen.

Zudem sollten Verkehrsteilnehmer Ruhe bewahren. «Wir sind unterwegs, können aber nicht gleichzeitig überall sein», sagte etwa der Sprecher der Entsorgungsbetriebe Lübeck. Auch Räumfahrzeuge würden manchmal im Berufsverkehr feststecken. Zudem solle man nicht zu dicht an ein Streufahrzeug auffahren, damit das Streugut sich ordentlich verteilen kann.