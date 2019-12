Bremens Trainer Florian Kohfeldt gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: Marius Becker/dpa

Bremen (dpa/lni) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen empfängt in der Vorbereitung auf die Rückrunde in einem Testspiel den Zweitligisten Hannover 96. Die Partie findet nach Club-Angaben vom Samstag am 12. Januar auf Platz 11 des Bremer Weserstadions statt und wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Ein geplantes Vorbereitungsspiel der abstiegsbedrohten Bremer während des Trainingslagers in Spanien (3. bis 11. Januar) beim Erstligisten RCD Mallorca wurde dagegen abgesagt.

Mitteilung Werder Bremen