Winter-Trainingslager: St. Pauli reist erneut nach Benidorm

Der FC St. Pauli wird sein Winter-Trainingslager erneut im spanischen Benidorm ausrichten. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten waren die Hamburger im Winter nach Benidorm gereist, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Das Trainingslager wird vom 3. bis zum 13. Januar stattfinden. Testspiele seien an zwei Tagen vorgesehen, hieß es in der Mitteilung. Der FC St. Pauli ist nach 13 Spieltagen Tabellenführer der 2. Liga.