Winter in Hamburg mild und wechselhaft

Offenbach/Hamburg (dpa/lno) –

Der Winter 2024/2025 ist in Hamburg überwiegend mild und bis auf den Februar auch wechselhaft gewesen. Durchschnittlich lag die Temperatur bei 3,3 Grad Celsius, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach in seiner vorläufigen Winterbilanz mitteilte. Der vieljährige Mittelwert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt in Hamburg den Angaben zufolge bei 1,2 Grad Celsius.

Schnee gab es kaum: «Niederschläge dominierten in Form von Regen», teilte der DWD weiter mit. Insgesamt war der Winter in der Hansestadt aber zu trocken. Die Niederschläge summierten sich auf nur 124 Liter pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Niederschlagsmenge der Referenzperiode liegt bei 174 Litern pro Quadratmetern. Die Sonne holte nach Angaben des DWD in der zweiten Winterhälfte auf. In der Gesamtbilanz standen rund 145 Stunden (Referenzperiode: 134 Stunden).

Auch bundesweit verzeichneten die Meteorologen wieder einen warmen Winter. Die Durchschnittstemperatur lag im Winter 2024/25 bei 2,1 Grad. Das waren 1,9 Grad mehr als im Durchschnitt der Referenzperiode 1961 bis 1990. Außerdem war er laut DWD «insgesamt deutlich zu trocken». Demnach fielen nur etwa 86 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags der Referenzperiode 1961 bis 1990. Gleichzeit übertrafen die Sonnenstunden das Soll der Vergleichsperiode.

Für Meteorologen geht der Winter in jedem Jahr vom 1. Dezember bis zum 28. Februar. Auch aus statistischen Gründen berechnen die Forscher ihre Daten in ganzen Monaten.