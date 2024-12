Windiges und regnerisches Wetter im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Regen und stärkeren Wind für Hamburg und Schleswig-Holstein angekündigt. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu sieben Grad und sechs Grad in Hamburg, wie DWD mitteilte.

An der Küste ist den Angaben zufolge mit Windböen und an der Nordsee vereinzelt mit Sturmböen zu rechnen. Auf Helgoland können den Meteorologen zufolge vorübergehend sogar stürmische Böen mit Geschwindigkeiten um die 85 Stundenkilometern auftreten.

In der Nacht zum Sonntag zieht der Regen laut DWD über die Ostsee ab. In Richtung Dithmarschen und Unterelbe lockert es aber kurz auf. Die Temperaturen erreichen Tiefstwerte zwischen zwei und fünf Grad. Der Wind lässt nach.

Am Sonntag bleibt es stark bewölkt, mit Temperaturen bis zu sechs Grad. Im Tagesverlauf soll es vereinzelt auch leicht regnen bei zunehmend mäßigem Nordostwind an der See.