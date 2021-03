«Windiges Schauerwetter»: Dutzende Einsätze wegen Sturms

Blick auf die Fischauktionshalle am Fischmarkt während eines nächtlichen Hochwassers. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) – Zum Wochenende müssen sich die Menschen im Norden weiterhin auf stürmische Böen und Regenschauer einstellen. Nachdem Feuerwehr und Polizei am Donnerstag zu zahlreichen wetterbedingten Einsätzen gerufen wurden, blieb es in der Nacht zu Freitag aber verhältnismäßig ruhig.

Die Hamburger Einsatzkräfte seien in den vergangenen 24 Stunden zu insgesamt 62 wetterbedingten Einsätzen ausgerückt, um umgestürzte oder entwurzelte Bäume von den Straßen zu entfernen oder lose Gebäudeteile zu sichern. Verletzt wurde demnach niemand. In Hamburg-Lurup ist am Donnerstagabend ein Ast auf das Gleisbett einer S- und Fernbahnstrecke gefallen und hat dabei die Oberleitung touchiert. Einsatzkräfte entfernten den Ast aus dem Gleisbett.

Im Kreis Segeberg seien die Freiwilligen Feuerwehren am Donnerstag in den frühen Abendstunden zu insgesamt 59 sturmbedingten Einsätzen gerufen worden. Überwiegend seien die Einsatzkräfte damit beschäftigt gewesen, umgefallene oder zu stürzen drohende Bäume zu entfernen oder zu sichern. Sturmtief «Klaus» habe auch vor einem Fahnenmast, einem Baugerüst und einem Trampolin, die sich zu lösen drohten, keinen Halt gemacht. Auch im Kreis Segeberg sei niemand verletzt worden.

Auch am Freitag bleibe es bei «windigem Schauerwetter», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Am Nachmittag sei vermehrt mit Schauern und kurzen Gewittern zu rechnen. Der DWD erwartet besonders an der Küste Böen von 50 bis 75 Stundenkilometern. Die Höchstwerte am Freitag liegen zwischen acht und zehn Grad. Die Nacht zu Samstag bleibe bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf drei Grad. Am Wochenende sei erneut mit vielen Wolken und Regen zu rechnen. Es bleibe stürmisch. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und sieben Grad. Am Sonntag soll der Wind gegen Abend nachlassen.

Der IC-Fernverkehr auf der Strecke von Norddeich Mole über Emden, Bremen und Hannover nach Dresden fährt seit Freitagmorgen wieder nach Plan, nachdem es am Donnerstag wegen einer Oberleitungsstörung zwischen Oldenburg und Leer zu Beeinträchtigungen gekommen war, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen sagte. Auch der Regionalverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein fahre wieder auf allen Strecken, so eine Sprecherin.

