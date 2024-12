Windiger Wochenstart im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die neue Woche im Norden beginnt windig und regnerisch. Heute bleibt es stark bewölkt, vor allem in Holstein und Hamburg ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zeitweise mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von fünf bis sechs Grad. Es weht ein mäßig bis frischer Nordostwind, an der See oft stark und in Böen stürmisch.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es wolkenreich, Regen und Wind lassen jedoch nach. Die Temperaturen sinken laut DWD auf zwei bis fünf Grad. Am Dienstag zeigt sich zwischen Nordfriesland und Angeln im Tagesverlauf stellenweise sogar die Sonne. Sonst bleibt es überwiegend bedeckt und in Hamburg und im Südosten Schleswig-Holsteins können vereinzelt Regentropfen fallen. Die Höchstwerte liegen den Angaben zufolge bei etwa fünf Grad, dazu schwacher bis mäßiger Nordostwind.