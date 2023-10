Windhose richtet Schäden in Ortschaft bei Lübeck an

Cashagen (dpa/lno) –

Eine Windhose hat in der Nacht zum Samstag schwere Schäden in der Ortschaft Cashagen (Ostholstein) bei Lübeck angerichtet. Es seien mehrere Dächer abgedeckt und Bäume umgerissen worden, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe. Ein Baum sei auf das Feuerwehrgerätehaus der 300-Einwohner-Gemeinde gestürzt.

Auch auf der Dorfallee lagen Bäume. Nur wenige Meter von der rund 800 Meter langen Schneise entfernt seien keine Schäden zu sehen, sagte der Sprecher. Drei Freiwillige Feuerwehren seien im Einsatz. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes waren in der Nacht Gewitter mit zum Teil kräftigen Böen durch Schleswig-Holstein gezogen.