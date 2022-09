Windenergieverband fordert mehr Tempo bei Genehmigungen

Kiel (dpa/lno) –

Der Bundesverband Windenergie (BWE) in Schleswig-Holstein hat Verzögerungen bei der Genehmigung von Windkraftanlagen im Norden kritisiert. Angesichts der aktuellen politischen Lage sei es absolut nicht nachzuvollziehen, warum zahlreiche Anträge in Schleswig-Holstein in der Luft hängen, teilte der Landesgeschäftsstellenleiter Marcus Hrach am Mittwoch mit. «Wir appellieren dringend an die zuständigen Behörden, alle vorliegenden Anträge für den Bau von Windenergieanlagen jetzt schnellstmöglich zu entscheiden.»

Hrach unterstützte damit die Forderung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), das Tempo für Genehmigungen von Windenergieanlagen in den Bundesländern deutlich anzuziehen. Habeck hatte bei der Windmesse WindEnergy in Hamburg gesagt, der Bund könne so viele Gesetze beschließen, wie er wolle, wenn die Länder nicht mitarbeiteten, «werden wir verlieren».