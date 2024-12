Wind und Wolken für den Norden

Hamburg/Kiel (dpa) –

Die Menschen im Norden müssen sich auf windiges Wetter und Wolken einstellen. Im Südostteil und in Hamburg könne es etwas Sprühregen geben, auch sonst sei es überwiegend bedeckt. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An den Küsten soll es bis zum Vormittag Windböen geben, anderorts weht ein eher schwacher bis mäßiger Wind. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen vier Grad in Flensburg und sechs Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es Richtung Hamburg und südöstliches Holstein meist anhaltend stark bewölkt. Die Temperaturen sinken auf etwa minus drei bis zwei Grad. Gebietsweise kann laut DWD leichter Frost, Glätte und Nebel auftreten.