Wind, Regen, Sonne – Nordwesten erlebt Wetter-Mix

In Niedersachsen und Bremen bleibt es bewölkt. Am Freitag kann für längere Zeit die Sonne rauskommen. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen bleibt das Wetter wechselhaft. Wind, Regen und immer wieder ein bisschen Sonnenschein prägen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die kommenden Tage. Der Nordwesten Deutschlands liegt demnach am Rand eines Sturmtiefs und wird polarer Luft ausgesetzt.

Auch am Donnerstag müssen sich die Menschen in Niedersachsen und Bremen wieder auf starken Wind und Regenschauer einstellen. Wie am Vortag sind dabei auch Graupel, Gewitter und vereinzelte Schneeflocken möglich. Die Temperaturen bleiben laut der Vorhersage im einstelligen Bereich. Noch sei zwar März, aber man könne schon von «typischem April-Wetter» reden.

Am Wochenende bleibt es bedeckt

Zwar soll am Freitag in Niedersachsen und Bremen die Sonne für längere Zeit herauskommen, am Wochenende werde es aber wieder bedeckt sein. Die Temperaturen steigen laut dem Meteorologen zwar wieder in den zweistelligen Bereich, bleiben aber bei maximal elf Grad Celsius.