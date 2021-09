Wind drückt Wasser in die Elbe: BSH warnt vor Sturmflut

Hamburg (dpa/lno) – Pünktlich zum Anfang des Herbstes schiebt ein steifer Wind Wasser von der Nordsee in die Elbe. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte am Donnerstag vor einer Sturmflut, die am Abend einen bis zu 1,5 Meter höheren Flutwasserstand als normal in Hamburg erreichen soll. Bei diesem Wasserstand würde die Elbe am tief gelegenen Fischmarkt über die Kaimauer schwappen.

An der Nordseeküste spricht man laut BSH-Angaben bei Flutwasserständen von 1,5 bis 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser von einer Sturmflut. Bei 2,5 bis 3,5 Metern ist es eine schwere Sturmflut und bei mehr als 3,5 Metern eine sehr schwere Sturmflut.

An der Ostseeküste sind die Werte niedriger. Eine Sturmflut hat einen Wasserstand von 1,0 bis 1,25 Metern über dem mittleren Wasserstand. Bei 1,25 bis 1,5 Metern spricht man von einer mittleren Sturmflut. Eine schwere Sturmflut bringt einen Wasserstand von 1,5 bis 2,0 Metern mit sich und darüber ist es eine sehr schwere Sturmflut.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-332430/3

