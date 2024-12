«Willumsen.Generalprobe» – Farbgewaltige Schau auf Gottorf

Erstmals widmet sich eine große Ausstellung in Deutschland dem dänischen Künstler Jens Ferdinand Willumsen. (Archivbild) picture alliance / dpa

Mit «Willumsen.Generalprobe» widmet sich erstmals eine große Ausstellung in Deutschland dem dänischen «Alleskünstler» Jens Ferdinand Willumsen (1863-1958). Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte auf Schloss Gottorf wolle mit der Schau «einen außergewöhnlichen Künstler wiederentdecken, der in Skandinavien als prägender Vertreter der Moderne gefeiert wird, hierzulande aber in Vergessenheit geraten ist», teilte das Museum mit.

Willumsen sei ein Maler, Grafiker, Bildhauer, Keramiker und Architekt und eine der markantesten Künstlerpersönlichkeiten des späten 19. und frühen

20. Jahrhunderts, teilte das Museum weiter mit. «Sein mehr als 70 Jahre umspannendes Schaffen überwindet alle gängigen Gattungsgrenzen und widersteht der Einordnung in etablierte Stilrichtungen oder Gruppierungen.»

Gezeigt werden in Kreuzstall und Reithalle bis zum 2. März 2025 knapp 100 zum Teil riesige Werke Willumsens. Es sei «ein echter Farbrausch und Augenschmaus» und eine der spektakulärsten Gemäldeausstellungen der vergangenen Jahre geworden, sagte ein Sprecher des Museums. Möglich gemacht worden ist die Schau den Angaben zufolge durch die umfangreiche Sanierung des Willumsens Museum im dänischen Frederikssund.