Wilhelmshavener Feuerschiff zurück im Großen Hafen

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Nach rund sieben Jahren ist das restaurierte, knallrote Wilhelmshavener Museumsfeuerschiff zurück im Großen Hafen mitten in der Jadestadt. Dort soll es künftig als Teil des neuen Museumshafens wieder für Besucherinnen und Besucher zugänglich sein. Schlepper bugsierten das mehr als 100 Jahre alte Traditionsschiff an seinen neuen Liegeplatz vor dem Küstenmuseum. «Bei dem Schleppvorgang des Museumsschiffes von der Neuen Jadewerft zum Bontekai hat alles reibungslos geklappt», teilte eine Stadtsprecherin mit. In den vergangenen Jahren war das Schiff aufwendig restauriert worden.

An dem Liegeplatz beginnt nach Angaben der Stadt nun die letzte Phase des Umbaus. Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser werden installiert. Auch zwei Landestege für das Schiff werden mit einem Kran aufgebaut. Außerdem wird im Inneren des Schiffes eine Ausstellung eingerichtet, die das Küstenmuseum erweitert. Die Ausstellung soll von der Geschichte des Schiffes und dem Leben an Bord erzählen.

Feuerschiff ist fast 120 Jahre alt

Das 1907 bei der Bremer Werft A.G. unter dem Namen «Norderney» gebaute Schiff war ein Reservefeuerschiff für Stationen in der Nordsee. Es wurde etwa auf den Positionen Norderney und Elbe eingesetzt. Erst 1953 kam es unter dem letzten Stationsnamen bis 1981 auf die Position Weser. Statt dieser letzten Positionsmarke trägt es inzwischen den neuen, weißen Schriftzug «Wilhelmshaven» auf der roten Außenhaut.

Bis 2017 lag das 53 Meter lange Schiff im Großen Hafen. Nach seiner Außerdienststellung war es jahrelang als Restaurantschiff genutzt worden – zuletzt war es stark sanierungsbedürftig. Die Instandsetzung kostete nach früheren Angaben der Stadt rund zwei Millionen Euro, darunter waren auch Fördermittel.