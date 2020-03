Wilhelmshaven: Entwarnung bei geschlossen Schulen

Wilhelmshaven (dpa/lni) – Bei den wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls geschlossenen Schulen in Wilhelmshaven hat es am Montag Entwarnung gegeben. Die Marion-Dönhoff-Schule, die Grundschule Mühlenweg und das Förderzentrum Warthestraße werden am Dienstag wieder öffnen, wie die Stadt mitteilte. Ein Mensch, die an einem Sprachheilzentrum mit Kindern der drei Schulen arbeitet, hatte zuvor Symptome gezeigt. Der Laborbefund fiel aber negativ aus. Am Sonntag hatte die Stadt beschlossen, dass die drei Schulen als vorbeugende Maßnahme am Montag geschlossen bleiben sollten.