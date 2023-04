Wildunfälle in Westniedersachsen: Ein Schwerverletzter

Osnabrück/Emsland/Bentheim (dpa/lni) –

Im Landkreis Osnabrück, im Landkreis Emsland sowie in der Grafschaft Bentheim ist es in der Nacht zu Donnerstag zu insgesamt 38 Wildunfällen mit Rehen gekommen. Im Landkreis Osnabrück wurde dabei ein Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er am frühen Donnerstagmorgen auf einem Motorroller in Georgsmarienhütte mit einem Reh zusammengestoßen war, sagte ein Sprecher der Polizei Osnabrück am Donnerstagmorgen.

Am Motorroller, der nach dem Unfall noch fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Bei allen weiteren Unfälle wurden keine Menschen verletzt, es entstanden lediglich Sachschäden, hieß es weiter.