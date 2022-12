Wildtierstation nimmt jungen Fischotter auf

Ein Mitarbeiter hält das Fischottermädchen «Henriette» in der Hand. Christian Erdmann Wildtier- und Artenschutzzentrum

Klein Offenseth-Sparrieshoop (dpa/lno) –

Einen verwaisten jungen Fischotter hat das Wildtier- und Artenschutzzentrum im Kreis Pinneberg aufgenommen. Ein Angler hatte das Fischottermädchen an der Trave im Kreis Segeberg gefunden, wie am Mittwoch Stationsleiter Christian Erdmann sagte. Ein Muttertier war nicht zu sehen. Das etwa sieben Woche alte Tier hatte blasse Mundschleimhäute und wies einen schlechten Ernährungszustand auf. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Die Station in Klein Offenseth-Sparrieshoop beherbergt bereits einen anderen Otterwaisen. «Nach Eingewöhnung werden wir die beiden Otter vorsichtig vergesellschaften», sagte Erdmann. Beide Tiere sollen Anfang Januar in ein eigens gebautes Fischottergehege einziehen. Bis dahin lebt «Henriette» bei Erdmanns in der Küche. Das Tiere brauche noch Betreuung rund um die Uhr, sagte Erdmann.