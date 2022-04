Wildtier des Jahres an der Jade zu sehen

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Mit etwas Glück lassen sich in den kommenden Tagen wieder Schweinswale an der Nordseeküste vor Wilhelmshaven entdecken. «Die ersten Schweinswale sind schon gesichtet worden», sagte Juliana Köhler, Geschäftsführerin des Wattenmeer Besucherzentrums in Wilhelmshaven. Die kleinsten Wale der Welt kommen im Frühjahr zur Suche nach Nahrung in die Nähe der Küste und in den Jadebusen – Wilhelmshaven gilt in dieser Zeit als «Hot Spot» für Neugierige, die einen Blick auf die kleinen Meeressäuger erhaschen wollen. Von diesem Samstag an lädt das Wattenmeer Besucherzentrum deshalb wieder zu den Schweinswaltagen an der Jade ein. Acht Tage lang sind Whale-Watching-Exkursionen vom Schiff und vom Land aus geplant. Zudem gibt es Führungen, Vorträge und Lesungen.

Die Deutsche Wildtier Stiftung hat den Meeressäuger, der auch Kleiner Tümmler genannt wird, jüngst zum Wildtier des Jahres 2022 bestimmt. Nach der deutschen Roten Liste ist der Schweinswal (Phocoena phocoena) als stark gefährdete Art eingestuft. Die Tiere leben vor allem in flachen Küstengewässern, wo sie nach Fischen jagen. Sichtungen der bis zu zwei Meter langen Tiere sind laut der Stiftung mittlerweile jedoch «extrem selten». Wenn sie aus dem Wasser auftauchen, ist meist ihre dreieckige Finne zu erkennen.

Der April sei jedoch ein guter Zeitpunkt, um Schweinswale zu sichten, sagte Köhler. Da die Schweinswale wilde Tiere seien, gebe es naturgemäß zwar keine Garantie, die Meeressäuger zu sehen. Wer aber von einem Schiff aus nach den Walen Ausschau halte, habe gute Chancen. Bei 15 von 17 Fahrten seien bei den vergangenen Schweinswaltagen Tiere gesichtet worden, sagte Köhler. 2020 fielen die Schweinswaltage wegen der Pandemie aus, im Frühjahr 2021 fanden die Tage lediglich mit Internetveranstaltungen statt.

Aber auch an Land etwa vom Südstrand in Wilhelmshaven und an der Eckwarderhörne, der Südwestspitze der Halbinsel Butjadingen, können Interessierte Ausschau nach Schweinswalen halten. Dort werden Experten Infostände einrichten und Tipps zur Beobachtung geben. Im Wattenmeer Besucherzentrum ist eine neue Walausstellung zu sehen.