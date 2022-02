Wildschweine verwüsten Gärten in Wohngebiet

Ovelgönne (dpa/lni) –

Rund 20 Wildschweine haben in einem Wohngebiet im Landkreis Celle randaliert. Die Tiere hätten in Ovelgönne Zäune beschädigt und Gartenanlagen verwüstet, teilte die Polizei am Montag mit. Die Rotte war am Samstagnachmittag zunächst auf der Bundesstraße 214 umhergezogen. Ein Tier stieß mit einem Auto zusammen und wurde so schwer verletzt, dass es starb.

Polizisten und Jäger mit Hunden konnten die Schweine schließlich aus dem Wohngebiet zurück in den Wald treiben. Leider hätten zwei besonders aggressive Tiere erlegt werden müssen, hieß es weiter. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden liege im vierstelligen Bereich. Zwischenzeitlich musste auch die Bundesstraße wegen der Schweinejagd voll gesperrt werden.