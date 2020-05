Wenige Tage alte Storchenküken sitzen im Wildpark Eekholt im Nest. Foto: Carsten Rehder/dpa

Großenaspe (dpa/lno) – Der Wildpark Eekholt freut sich über die ersten Storchenküken. Die Kleinen sind zuerst nur so groß wie eine halbe Faust und wiegen 70 bis 80 Gramm, wie Parkchef Wolf-Gunthram v. Schenck sagte. Doch das ändert sich schnell: «Storchenküken haben einen riesigen Appetit. Anfangs können sie mehr als ihr halbes Körpergewicht an Nahrung zu sich nehmen.» Dabei fressen sie zunächst nur Insekten und Würmer. Doch wenn ihr Schnabel groß genug ist, um Mäuse und Frösche zu schlucken, schleppen die Eltern auch die in ihrem Kropf heran – abwechselnd, denn im ersten Monat bleibt immer ein Erwachsener am Nest und hält Wache.