Wildkatze erstmals in der Lüneburger Heide nachgewiesen

Eine Wildkatze klettert. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Goslar/Harburg (dpa) – Naturschützer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) haben erstmals Spuren einer Wildkatze in der Lüneburger Heide entdeckt. «Das ist der nördlichste Nachweis einer Wildkatze in Deutschland», sagte Andrea Krug, Expertin beim BUND Niedersachsen. Die Untersuchungen legten nahe, dass sich die Wildkatze ihren Lebensraum zurückerobere. In weiten Teilen Deutschlands war sie ausgestorben. Einzig im Harz und Solling hatte eine Restpopulation überlebt, wie Krug sagte. «Von dort kommen sie jetzt.» Die einst in fast allen Wäldern des Landes heimische Mäusejägerin steht seit Jahren auf der Roten Liste der bedrohten Arten.

© dpa-infocom, dpa:210205-99-309954/2

Pressemitteilung des BUND