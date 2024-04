Wiesenhof-Gruppe mit Partner für kultiviertes Rindfleisch

Rechterfeld (dpa/lni) –

Die PHW-Gruppe, Muttergesellschaft des Geflügelfleischproduzenten Wiesenhof, ist eine strategische Partnerschaft mit einer niederländischen Firma für künstlich erzeugtes Rindfleisch eingegangen. Das Unternehmen Mosa Meat mit Sitz in Maastricht sei eine der weltweit führenden Firmen im Bereich Cultivated Meat für Rindfleisch, teilte PHW am Dienstag im niedersächsischen Rechterfeld (Landkreis Vechta) mit. Damit investiere die PHW-Gruppe weiterhin in den Bereich Alternative Proteine. Schon 2018 beteiligte sich das familiengeführte Unternehmen an dem israelischen Start-up SuperMeat, das an kultiviertem Hähnchenfleisch arbeitet.

«Die Partnerschaft mit Mosa Meat hat eine hohe Bedeutung für unsere FoodTech-Kompetenz mit Fokus auf Europa und unsere Diversifikationsstrategie im Geschäftsfeld der Alternativen Proteinquellen», sagte der zuständige PHW-Vorstand Marcus Keitzer laut Mitteilung. Mosa Meat sei ein wichtiger europäischer Partner, um die Kompetenzen der PHW-Unternehmensgruppe weiter auszubauen. PHW biete im Gegenzug dem niederländischen Unternehmen Know-how und Infrastruktur.