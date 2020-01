Wiegen, zählen, messen: Zählappell im Zoo am Meer

Die Luftaufnahme zeigt den Zoo am Meer. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Ob Schneehase, Eisbär, Steppenlemming oder der Krallenaffe mit dem schönen Namen Kaiserschnurrbart-Tamarin – sie alle sollen heute (ab 10.00 Uhr) zur Inventur im Bremerhavener Zoo am Meer gewogen, gezählt und gemessen werden. Das schwerste Säugetier dürfte Eisbär Lloyd sein, der im Vorjahr 430 Kilogramm auf die Waage brachte. Fraglich ist allerdings, ob er sich pünktlich zur Inventur wirklich wiegen und messen lassen will. Da sind Eisbären oft sehr eigen. Die Ergebnisse der Inventur werden auch an internationale Datenbanken weitergeleitet. So wird erkennbar, ob der weltweite Bestand einer Tierart stabil und ihr Erhalt in Zoos gesichert ist.

Die Tiere im Zoo am Meer