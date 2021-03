Wiedersehen mit Harder: Wolfsburg gegen Chelsea

Die ehemalige Wolfsburgerin Pernille Harder jubelt mit dem Pokal. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Nyon (dpa) – Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg trifft im Viertelfinale der Champions League auf den FC Chelsea mit der früheren Wolfsburgerin Pernille Harder sowie den beiden deutschen Nationalspielerinnen Melanie Leupolz und Ann-Katrin Berger. Das ergab die Auslosung am Freitag. Die Wolfsburgerinnen müssen dabei erst auswärts antreten. Die dänische Topspielerin Harder war vor dieser Saison zu den Londonerinnen gewechselt.

Sollten sich sowohl der VfL als auch der Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München in dieser Runde der besten Acht durchsetzen, käme es im Halbfinale zum deutschen Duell. Gegner der Bayern ist der FC Rosengard aus Schweden. Die Viertelfinal-Spiele werden am 23./24. März und am 31. März/1. April ausgetragen, die Halbfinal-Begegnungen am 24./25. April sowie am 1./2. Mai. Das Finale findet am 16. Mai in Göteborg statt.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-794606/2

Auslosungs-Video