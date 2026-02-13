Wiedersehen mit Ex-Club: Schäfer glaubt an Wolfsburg-Rettung

Wolfsburg (dpa) –

RB Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer glaubt nicht an einen Abstieg seines langjährigen Clubs VfL Wolfsburg. «Ich bin davon überzeugt, dass sie die Klasse halten», sagte der 41-Jährige der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» vor dem Wiedersehen an diesem Sonntag in der Fußball-Bundesliga (17.30 Uhr/DAZN).

Schäfer war insgesamt 17 Jahre Spieler, Sportdirektor und zuletzt Geschäftsführer des VfL, ehe er 2024 in gleicher Funktion nach Leipzig wechselte. Seine Familie lebt immer noch in Wolfsburg. Seine Verbundenheit mit dem VfL sei so stark, dass er dem Team weiterhin «an 32 Spieltagen die Daumen drückt».

In Wolfsburg wird auch immer wieder über eine Rückkehr des Meisterspielers von 2009 spekuliert. Sein Nachfolger Peter Christiansen steht aufgrund der sportlichen Entwicklung des Tabellen-15. in der Kritik. Schäfer schließt das grundsätzlich nicht aus, verweist in diesem Zusammenhang aber immer auf seinen noch bis 2028 laufenden Vertrag in Leipzig.