Wieder Warnstreiks im Busverkehr in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Zum Wochenstart müssen sich Pendler wegen eines Warnstreiks der Busfahrer in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster nach Alternativen umsehen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu dem zweitägigen Protest vom Beginn der Frühschicht am Montag bis zur letzten Schicht am Dienstag aufgerufen. Rund 100 Beschäftigte aus Flensburg und weiteren Städten werden am Montag (10.00 Uhr) auf einer Kundgebung auf dem Flensburger Südermarkt erwartet.

Die Verhandlungen für die 1600 Beschäftigten sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 1,50 Euro pro Stunde rückwirkend ab Jahresbeginn bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags von einem Jahr. Die Arbeitgeber haben eine Corona-Sonderprämie von 600 Euro, eine Erhöhung der Entgelte um 2,0 Prozent ab Oktober 2022 und um weitere 1,2 Prozent ab Oktober 2023 angeboten.