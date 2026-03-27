Wieder Sperrung am Berliner Tor

Hamburg (dpa/lno) –

Von Samstagabend (22.00 Uhr) bis Dienstagmorgen (5.00 Uhr) sollen in Hamburg die Berlinertordammbrücke sowie die darunter verlaufende Straße Bürgerweide voll gesperrt werden. Grund ist nach Angaben des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) der weitere Abriss des nördlichen Teils der Brücke.

Auch der Bahnverkehr ist betroffen. Die Regionalzüge von und nach Lübeck fahren am Sonntag nur bis Ahrensburg beziehungsweise von dort ab. Zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Ahrensburg müssen Reisende auf Busse umsteigen. Auch die S-Bahnlinie S1 ist am Samstag und Sonntag unterbrochen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Ersatzbusse pendeln zwischen Berliner Tor und Wandsbeker Chaussee. Die Züge der S5 entfallen zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor.

Während der 55-stündigen Vollsperrung soll ein 1.200 Tonnen schwerer Kran abgebaut und abtransportiert werden. Ob die Sperrung noch am Montag bestehen bleibt, ist noch unklar und hängt laut LSBG auch von den Witterungsbedingungen ab.

Die Berlinertordammbrücke verbindet die Innenstadt mit Hamburgs Osten. Sie führt über die Bahngleise und die sechsspurige Bürgerweide, die die B5 vom Horner Kreisel mit der B75 zu den Elbbrücken verbindet. Die alte Brücke war in Teilen über 100 Jahre alt. Der Neubau soll bis Ende 2027 komplett fertig sein.