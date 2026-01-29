Wieder Schulausfälle in Niedersachsen

Nordhorn (dpa/lni) –

Auch heute fällt in einigen Landkreisen wegen Schnee und Glätte der Präsenzunterricht in den Schulen weitgehend aus. Betroffen sind unter anderem der Landkreis Grafschaft Bentheim sowie Stadt und Landkreis Osnabrück. Schon in den vergangenen Tagen hatte es in einigen Regionen des Bundeslandes witterungsbedingt keinen Unterricht gegeben.

Im Landkreis Grafschaft Bentheim entfalle der Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen, das gelte auch für das Missionsgymnasium Bardel, teilte der Landkreis mit. An den drei Berufsschulen in Nordhorn hingegen finde Distanzunterricht statt. Nach Angaben des Landkreises kann aufgrund der Wetterlage kein sicherer Schülertransport gewährleistet werden.

In Osnabrück fällt der Unterricht ebenfalls aus. Grund seien die aktuellen Wetterbedingungen, teilte der Landkreis mit. An den Berufsschulen ist Distanzunterricht geplant. Die Betreuung für all diejenigen Schülerinnen und Schüler, die dennoch in die Schule kommen, sei gesichert.