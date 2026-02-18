Wieder Millionengewinn im Eurojackpot im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Ein Glückspilz aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde hat mehr als 1,5 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Der Spielteilnehmer tippte bei der Lotterie Eurojackpot am Dienstag als Einziger die fünf richtigen Gewinnzahlen und eine richtige Eurozahl, wie Nordwest Lotto Schleswig-Holstein mitteilte. Der Jackpot der Lotterie Eurojackpot wurde aber nicht geknackt und steht zur kommenden Ziehung am Freitag nun bei rund 52 Millionen Euro.

Dies war bereits Schleswig-Holsteins dritter Millionengewinn im laufenden Jahr. Am 7. Februar hatte ein Flensburger rund eine Million Euro beim Lotto 6aus49 gewonnen. Am 9. Januar gewann ein Spielteilnehmer aus dem nördlichsten Bundesland gut eine Million Euro in der Lotterie Eurojackpot.