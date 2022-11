Wieder mehr Behandlungen in Rehabilitationseinrichtungen

Kiel (dpa/lno) –

In den 62 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in Schleswig-Holstein hat es 2021 wieder mehr Behandlungen gegeben. 116.000 Behandlungen seien 15 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen, teilte das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein am Donnerstag mit. Das Niveau vor der Pandemie von 136.000 Behandlungen im Jahr 2019 wurde allerdings noch nicht wieder erreicht.

Die Zahl der Betten in den Einrichtungen nahm im Vergleich zu 2020 um zwei Prozent auf mehr als 10.800 zu, die Auslastung stieg von 62 auf 71 Prozent. Die Patienten blieben durchschnittlich 24,1 Tage in den Einrichtungen, ebenso lang wie im Vorjahr.

Zu den fast 6300 Beschäftigten der Reha-Einrichtungen Ende 2021 zählten 532 Ärzte, 1266 Pflegekräfte und 1620 Mitarbeiter im medizinisch-technischen Dienst, zu dem beispielsweise Krankengymnasten, Masseure und Sozialarbeiter gehören.