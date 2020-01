Wieder mehr Aufträge für SLM Solutions

Techniker des Unternehmens SLM Solutions Group arbeiten in der Werkshalle an Metall verarbeitenden 3D-Druckern. Foto: Axel Heimken/Archivbild

Lübeck (dpa/lno) – Nach Umsatzeinbrüchen im Jahr 2018 hat der 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions im vergangenen Jahr wieder mehr Aufträge erhalten. Im zurückliegenden Jahr seien Aufträge im Wert von 67,7 Millionen Euro eingegangen, teilte das Unternehmen am Donnerstag an seinem Stammsitz Lübeck mit. Das entspreche einer Steigerung von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2018 waren Umsätze und Aktienkurse des börsennotierten Unternehmens eingebrochen. SLM Solutions stellt Großanlagen zur selektiven Laserschmelztechnik unter anderem für die Luftfahrt- und die Autoindustrie her.

Vorstandschef Meddah Hadjar, der seit Mai 2019 an der Spitze des börsennotierten Unternehmens steht, erklärte, das 2019 erreichte Wachstum des Auftragseingangswerts unter den aktuellen Marktbedingungen zeige, dass die Multi-Laser-Technologie für die Etablierung der additiven Fertigung in allen Marktsegmenten entscheidend sei. Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» darüber berichtet.

Vor allem im vierten Quartal 2019 verzeichnete SLM Solutions nach eigenen Angaben Auftragseingänge im Wert von fast 30 Millionen Euro. Das entspreche einer Verdopplung des Wertes des Vorjahresquartals. Er hoffe, mit dem Schwung aus dem zweiten Halbjahr die ersten richtigen Schritte in eine langfristig erfolgreiche Zukunft von SLM eingeleitet zu haben, sagte Hadjar.

Dennoch werden der Konzernumsatz und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBITDA) für 2019 voraussichtlich deutlich geringer ausfallen, als vom vorherigen Vorstandsteam angenommen. Seinen Geschäftsbericht 2019 will das Unternehmen am 26. März veröffentlichen.

Mitteilung von SLM Solutions