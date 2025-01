Wieder Kokain an Sylter Strand gefunden

Sylt (dpa) –

Ein Spaziergänger hat weitere Päckchen mit Kokain am Sylter Strand gefunden. Es handelt sich um 25 Kilogramm, wie ein Sprecher des Zollfahndungsamts Hamburg sagte. Zuerst berichtete der «SHZ». In der ersten Dezemberwoche des vergangenen Jahres waren bereits rund 175 Kilogramm der Droge in mehreren Päckchen an den Stränden von Föhr, Amrum und Sylt gefunden worden.

Damals vermutete der Zoll, die Pakete könnten aus einer gescheiterten Übergabe auf See stammen. Es könne aber auch sein, dass Dealer das Kokain außen an einem Boot befestigt hatten und es unabsichtlich verloren gegangen sei. Strandbesucher werden gebeten, sich von angespülten Paketen oder verdächtigen Gegenständen fernzuhalten und umgehend den Zoll oder die Polizei zu informieren.