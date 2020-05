Wieder Heimniederlage für VfL Wolfsburg: 1:2 gegen Frankfurt

Wolfsburgs Daniel Ginczek geht nach dem Spiel vom Platz. Foto: Swen Pförtner/dpa-Pool/dpa

Wolfsburg (dpa/lni) – Der VfL Wolfsburg hat im Rennen um die Europa-League-Plätze einen Rückschlag kassiert. Nur vier Tage nach dem überzeugenden 4:1-Sieg in Leverkusen verloren die «Wölfe» am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit 1:2 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt. Das Siegtor für die zuvor sechsmal nacheinander sieglosen Hessen schoss der Japaner Daichi Kamada erst in der 85. Minute. Für den VfL traf Kevin Mbabu in der 58. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. Der Portugiese André Silva hatte Frankfurt in der ersten Halbzeit per Elfmeter in Führung gebracht, nachdem ihn Wolfsburgs Marin Pongracic im Strafraum gefoult hatte.

«Bis zum 1:1 haben wir ein richtig tolles Spiel gemacht», sagte Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke in einem Sky-Interview. «Nach dem 1:1 sind wir etwas kopflos geworden und haben es mit der Brechstange versucht.» Dass die Frankfurter einen Strafstoß zugesprochen bekamen, die VfL-Spieler aber in der zweiten Hälfte vergeblich einen Handelfmeter forderten, wollte der Geschäftsführer Sport nicht kommentieren. «Ich habe keine Lust auf Diskussionen. Ich bin dafür zu alt», sagte Schmadtke. «Die Schiedsrichter haben einen schwierigen Job. Mal machen sie ihn gut, mal machen sie ihn schlecht. Ich bin nicht der oberste Richter.»

In der Tabelle bleibt der VfL nach der zweiten Heimniederlage binnen acht Tagen zwar auf dem sechsten Platz. Doch der eine Konkurrent 1899 Hoffenheim zog nach Punkten gleich und der andere Hertha BSC kommt mit dem ehemaligen VfL-Trainer Bruno Labbadia immer näher.

