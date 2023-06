Wieder Festnahmen am Containerterminal Altenwerder

Hamburg (dpa/lno) –

Erneut hat die Polizei am Containerterminal Altenwerder im Hamburger Hafen Eindringlinge festgenommen. Die vier Personen, deren Identität zunächst nicht bekannt war, hatten in der Nacht zum Dienstag versucht, auf das Gelände zu kommen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Dabei wurden sie von Einsatzkräften erwischt. Was das Ziel der nächtlichen Eindringlinge war, blieb den Ermittlern zufolge wie bei den vorherigen Einbrüchen unklar.

Der Einbruchsversuch reiht sich eine Serie von ähnlichen Vorfällen am Altenwerder Containerterminal. Erst am Wochenende wurden acht Männer im Alter von 21 bis 30 Jahren in den Containern festgestellt, alle mit niederländischer Staatsbürgerschaft. Somit wurden in jüngster Zeit mehr als 30 Männer wegen Einbrüchen an demselben Terminal festgenommen. Ein Mann, der zwei Mal erwischt wurde, kam in Untersuchungshaft. Alle anderen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen.