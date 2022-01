Wieder etwas mehr Menschen ohne Job: Auch Kurzarbeit steigt

Der Schriftzug «Agentur für Arbeit» steht am frühen Morgen an der Fassade der Agentur für Arbeit geschrieben. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die Entspannung auf dem Arbeitsmarkt ist in Niedersachsen zum Jahresende 2021 vorerst ins Stocken geraten. Im Dezember nahm die Zahl der Menschen ohne Job nach mehrmonatigen Rückgängen wieder leicht zu. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) vom Dienstag waren im abgelaufenen Monat knapp 219.400 Arbeitslose im Land registriert, 0,8 Prozent mehr als im November. Gründe waren die übliche Eintrübung zu Beginn des Winters, aber auch die erneuten Corona-Einschränkungen vor allem für Gastronomie oder Einzelhandel sowie die Lieferprobleme in zahlreichen Betrieben. Die Arbeitslosenquote verharrte zunächst noch bei 5 Prozent, wie die Behörde in Hannover berichtete.

Insgesamt erholte sich die Situation auf dem niedersächsischen Jobmarkt verglichen mit dem ersten Pandemie-Jahr 2020 zwar deutlich. So waren Ende 2021 etwa 12,6 Prozent weniger Menschen offiziell als arbeitslos gemeldet als noch Ende 2020. Allerdings fielen zuletzt oft wieder Schichten aus. «Im Dezember haben 1771 Betriebe Kurzarbeit angezeigt, mit steigender Tendenz», teilte die BA mit. Ihr Regionalchef Johannes Pfeiffer ergänzte: «Schwierig ist, dass Langzeitarbeitslose von der Erholung wenig profitiert haben.»

© dpa-infocom, dpa:220104-99-583625/3