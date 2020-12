Wieder Corona-Infektionen in Fleischbetrieben

Lohne/Emstek (dpa/lni) – Erneut sind in niedersächsischen Fleischbetrieben Corona-Infektionen unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festgestellt worden. Wie der Landkreis Vechta am Mittwochabend mitteilte, wurden in einer Schlachterei in Lohne 30 Beschäftigte positiv auf das Corona-Virus getestet. Die infizierten Personen sowie deren enge Kontaktpersonen seien bereits vom Gesundheitsamt des Landkreises in Quarantäne geschickt worden.

Weitere Ermittlungen laufen noch. Aktuell prüfe das Gesundheitsamt die Umsetzung des Hygienekonzeptes sowie weitere Maßnahmen in dem Betrieb. Die Firma werde den Betrieb der Zerlegung vorsorglich vorübergehend schließen, erklärte eine Kreissprecherin. Bereits zuvor wurden in Emstek im Nachbarlandkreis Cloppenburg seit Montag wieder acht positive Corona-Fälle von Beschäftigten in einem Schlacht- und Zerlegebetrieb festgestellt.