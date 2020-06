Wieder Brand auf Neubau bei der Meyer-Werft

Papenburg (dpa/lni) – Zum zweiten Mal in gut einem Monat hat es auf einem halbfertigen Kreuzfahrtschiff der Meyer-Werft in Papenburg gebrannt. Das Feuer sei aber unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Werft am Mittwoch. Nach derzeitigem Wissensstand sei niemand verletzt worden. Diesen Angaben nach brannte es auf dem Schiff «Odyssey of the Seas». Die Ursache sei noch unbekannt, nach ersten Erkenntnissen habe sich Isoliermaterial entzündet.

Wie die Polizei Osnabrück mitteilte, lag der Brandherd auf Deck 2, also weit unten im Schiff. Die Werksfeuerwehr sei im Einsatz, außerdem seien Feuerwehren der Umgebung alarmiert worden. Am 22. Mai war ein Schwelbrand auf einem anderen Neubau der Werft ausgebrochen und hatte einen Schaden von etwa 40 000 Euro verursacht.