Wieder an der Spitze: Wolfsburgerinnen mit 4:1 in Leverkusen

Leverkusen (dpa) –

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Bundesliga die zuvor kurzzeitig an den FC Bayern München abgegebene Tabellenführung zurückerobert. Dank einer starken Nationalspielerin Alexandra Popp besiegte der deutsche Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen am Sonntag 4:1 (2:0). Damit sorgten die Niedersächsinnen auch für Wiedergutmachung nach ihrer ersten Niederlage in der Bundesliga seit fast anderthalb Jahren in der Vorwoche.

Mittelfeldspielerin Popp (13. Minute/16.) brachte die Gäste durch einen Doppelpack in Führung. Jule Brand (66.) und Tabea Waßmuth (78.) erhöhten zum verdienten Erfolg. Kurz vor dem Spielende sorgte die Ungarin Lilla Turanyi (90.+3) noch für den Treffer der Leverkusenerinnen.

Die direkten Konkurrentinnen aus München hatten sich am Freitag durch ein 4:0 gegen den MSV Duisburg vorübergehend die Tabellenführung geholt.

Das Wolfsburger Team von Trainer Tommy Stroot hatte am vergangenen Samstag bei der TSG Hoffenheim ebenso überraschend wie verdient mit 1:2 verloren und damit die erste Pleite in der Bundesliga seit dem 17. Oktober 2021 kassiert.