Wieder 100 Punkte: Hamburg Towers besiegen auch Würzburg

Spieler zweier Basketballmannschaften im Kampf um den Ball. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat das letzte Spiel vor Weihnachten für sich entschieden. Das Basketball-Team von Trainer Pedro Calles siegte am Samstagabend mit 100:88 (53:50) bei s.Oliver Würzburg und feierte damit den siebten Erfolg in der elften Partie. Für die die Gastgeber war es die fünfte Niederlage in Serie. Bester Hamburger war Caleb Homesley mit 22 Punkten.

Die noch am vergangenen Mittwoch im Europacup-Spiel gegen Krasnodar (100:82) stark in der Defensive agierenden Towers taten sich in der ersten Halbzeit allerdings schwer, die Angriffe und Würfe der Würzburger zu unterbinden. Vor allem bei Dreiern waren die Hausherren deutlich effektiver als die Hanseaten.

Die Begegnung sollte auch nach dem Seitenwechsel spannend bleiben. Zachary Brown sorgte mit einem Dreier dann aber für einen Sieben-Punkte-Vorsprung. Die Führung gab das Calles-Team in den letzten zehn Minuten nicht mehr ab und erzielte schließlich erneut ein dreistelliges Ergebnis.

© dpa-infocom, dpa:211219-99-439091/2

