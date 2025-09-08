Wie viele Radwege bis Jahresende erneuert werden sollen

Hamburg (dpa/lno) –

Bis zum Jahresende sollen in Hamburg rund 60 Kilometer Radwege erneuert oder neu gebaut werden. Dies teilte ein Sprecher der Behörde für Verkehr- und Mobilitätswende mit. Witterungseinflüsse und andere Faktoren könnten diese Prognose noch erhöhen oder verringern. «Der Radverkehr ist ein zentraler Pfeiler der Mobilitätswende und wird auch in den kommenden Jahren entschlossen weiterentwickelt», betonte der Sprecher.

Bis zur Jahreshälfte wurden 14,5 Kilometer Radwege neu gebaut oder grundlegend erneuert, wie die «Hamburger Morgenpost» vor mehreren Wochen berichtet hatte. Nach früheren Angaben der Behörde waren im vergangenen Jahr insgesamt 65 Kilometer Radwege fertig gestellt oder saniert worden. Von 2011 bis 2014 wurden demnach im Schnitt 19,5 Kilometer pro Jahr gebaut oder saniert, von 2015 bis 2019 im Schnitt 35,3 Kilometer pro Jahr und von 2020 bis 2024 im Schnitt 58,6 Kilometer pro Jahr.