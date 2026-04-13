Wie viele Menschen sterben im Verkehr?

Hannover (dpa/lni) –

Im niedersächsischen Straßenverkehr sind 2024 so wenig Menschen gestorben wie nie seit Beginn der statistischen Erhebungen vor über 70 Jahren. Aber wie sah das im vergangenen Jahr aus? Das weiß die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens: Die SPD-Politikerin stellt heute (10.00 Uhr) die polizeiliche Verkehrsunfallstatistik für 2025 vor. 2024 starben im Verkehr in Niedersachsen 347 Menschen, das waren rund 18 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die Zahl der registrierten Verkehrsunfälle sank 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent oder 3.929 Unfälle auf insgesamt 209.001 Unfälle. Behrens mahnte damals: «Rasen ist weiterhin die Todesursache Nummer eins auf unseren Straßen.» Auch setzten sich weiter zu viele Menschen betrunken oder berauscht ans Steuer. Sie betonte: «Jeder Mensch, der bei einem Verkehrsunfall stirbt, ist einer zu viel.»