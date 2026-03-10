Wie viele Badetote gab es 2025? DLRG stellt Statistik vor

München/Bad Nenndorf (dpa) –

In den ersten knapp neun Monaten des Jahres 2025 sind bundesweit weniger Menschen bei Badeunfällen gestorben als im Vorjahreszeitraum. Aber setzt sich der Trend fort? Die Statistik zu Todesfällen durch Ertrinken stellt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Dienstag (11.00 Uhr) vor.

Bis zum Stichtag 15. September des vergangenen Jahres waren demnach 321 Menschen gestorben – 33 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Wasserretter prognostizierten für das Gesamtjahr 2025, dass die Zahl der Todesfälle deutlich unter 400 liegen dürfte.

«Die Fehleinschätzung des eigenen Könnens gehört zu den häufigsten Ursachen bei Unfällen», sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt Ende 2025. Wer nur selten schwimme oder gar nicht schwimmen könne und mögliche Gefahren nicht kenne, bringe sich schnell selbst in Gefahr, warnte sie. Die meisten Menschen ertrinken nach DLRG-Angaben in Flüssen und Seen. Allein im vergangenen Juni starben an einem Wochenende bundesweit 15 Menschen bei Unfällen im Wasser.