Wie sicher ist Niedersachsen?

Hannover (dpa/lni) –

Die Angst vor Kriminalität verunsichert viele Menschen. 2024 hat die Polizei weniger Straftaten registriert als ein Jahr zuvor, aber wie sieht es 2025 aus? Am Montag (10.00 Uhr) stellen Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) und Landespolizeipräsident Axel Brockmann die Zahlen für das vergangene Jahr vor.

2024 erfasste die Polizei 529.264 Taten – rund 24.000 Fälle weniger als im Vorjahr. «Viele Bürgerinnen und Bürger sind der Überzeugung, dass die Kriminalitätsbelastung kontinuierlich steigt und die Lage, einfach gesagt, immer schlimmer wird», sagte Behrens vor einem Jahr. «Wahr ist jedoch, in der Langzeitbetrachtung erleben wir seit den 1990er Jahren einen deutlichen Rückgang der Kriminalitätsbelastung in Niedersachsen.» Allerdings nahm 2024 die Gewaltkriminalität erneut zu, so gab es etwa mehr Straftaten gegen das Leben (plus 47 auf 400).