Wie komme ich trotz Warnstreik von A nach B?

Hamburg (dpa/lno) –

Die Gewerkschaft Verdi hat einen 48-stündigen Warnstreik bei der Hochbahn in Hamburg angekündigt. Von Freitagfrüh bis Sonntagfrüh sei mit erheblichen Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Verkehr zu rechnen, teilte die Gewerkschaft mit. Was gibt es neben der S-Bahn für Alternativen für Pendler und Schüler?

1. Taxen

Eine beliebte Alternative bei Warnstreiks sind Taxen. «Wir werden versuchen, dass möglichst alle unserer 700 Hansa-Taxis auf Hamburgs Straßen unterwegs sind», sagt Jan Weber, Vorstand von Hansa-Taxi, dem Marktführer in der Metropolregion. «Wir erwarten das mindestens vierfache Auftragsvolumen und bitten unsere Kunden um Verständnis, dass das Telefon auch einmal besetzt sein kann und mit Wartezeiten zu rechnen ist.» Um telefonisch gut erreichbar zu bleiben, werden möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Call-Center eingesetzt. Eine alternative Bestellmöglichkeit gibt es über die App Hansa-Taxi.

2. Fahrrad

Wer es sportlich mag, sollte versuchen, aufs Fahrrad umzusteigen. Die Wetteraussichten dafür sind gut. Am Freitag soll es laut Wetterbericht in Hamburg frühlingshafte 16 Grad warm werden. Auch am Wochenende liegen die Temperaturen bei 11 bis 12 Grad. Außerdem soll es überwiegend trocken bleiben. Wer sich nicht so doll anstrengen möchte, kann sich auch einen der zahlreichen E-Scooter ausleihen.

3. Mietwagen

Auch mit einem Run auf Mietwagen ist zu rechnen. «Wir rechnen während des angekündigten Warnstreiks mit einer erhöhten Nutzung unseres Angebots, ähnlich wie bereits an vergangenen Streiktagen im öffentlichen Nahverkehr», sagte eine Sprecherin von Miles Mobility. «Allen, die während des Streiks auf Carsharing umsteigen möchten, empfehlen wir, frühzeitig in der App nach verfügbaren Fahrzeugen zu schauen.» Wer auf Nummer sicher gehen möchte, könne einen Tages- oder Mehrtagestarif buchen und das Fahrzeug für diesen Zeitraum exklusiv nutzen.