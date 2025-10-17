Wie Großbritannien gegen zu viel Zucker in Getränken vorgeht

In Großbritannien gibt es eine Steuer auf stark gezuckerte Getränke. (Symbolfoto) Annette Riedl/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Der Schleswig-Holsteinische Landtag setzt sich für eine Verringerung des Zuckergehalts in Getränken ein. Der Hebel könnte eine Abgabe oder Steuer sein. Erfahrungen mit einer Besteuerung hat Großbritannien seit 2018.

Dort werden ab der Schwelle von fünf Gramm Zucker pro 100 Milliliter 18 Pence (21 Cent) pro Liter Abgabe fällig. Bei 8 Gramm Zucker oder mehr pro 100 Milliliter sind es 24 Pence (28 Cent) pro Liter. Nach Angaben des Finanzministeriums reduzierten Getränkehersteller den Zuckergehalt ihrer Produkte deutlich.

Laut Forschungsergebnissen führte die Abgabe zu sinkendem Zuckerkonsum. Zuckerhaltige Getränke im Kindes- und Jugendalter gelten als Risikofaktor für Übergewicht, Diabetes und Herzerkrankungen.