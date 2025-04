Wie der Kirchentag 100.000 Besucher anlocken will

Hannover (dpa/lni) –

Fünf Tage mit namhaften Gästen und vielfältigem Programm: Von Mittwoch bis Sonntag steigt in Hannover der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag.

Was steht beim Kirchentag auf dem Programm?

Die Veranstalter versprechen eine bunte Mischung aus Gottesdiensten, politischen Diskussionen, persönlichem Austausch sowie Musik und Unterhaltung. Geplant sind rund 1.500 Veranstaltungen an mehr als 60 Orten – von Bibelarbeiten über Interviews und Musicals bis hin zu großen Konzerten.

Welche prominenten Gäste kommen nach Hannover?

Zur Eröffnung am Mittwoch wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Grußwort sprechen (18.00 Uhr). Direkt im Anschluss plant das Staatsoberhaupt einen Rundgang beim «Abend der Begegnung» in der Innenstadt. Tags darauf schaut er sich den «Markt der Möglichkeiten» auf dem Messegelände an.

Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Freitag (11.00 Uhr) auf dem Messegelände einen seiner wohl letzten Termine im Amt absolvieren. Angekündigt ist ein Interview mit dem Titel «Zuversicht in herausfordernden Zeiten». Scholz‘ Vorgängerin Angela Merkel nimmt bereits am Donnerstag (9.30 Uhr), ebenfalls auf dem Messegelände, an einer Bibelarbeit teil. Der frühere Bundespräsident Christian Wulff ist unter anderem am Freitag (11.00 Uhr) auf dem Platz der Weltausstellung in der Innenstadt zu sehen.

Zu den weiteren Politikern, die sich angekündigt haben, zählen neben Niedersachsens scheidendem Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) auch dessen Amtskollege aus Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), sowie die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU).

Für die Klimaschutzbewegung kommen die Aktivistinnen Luisa Neubauer und Carla Hinrichs zu Wort. Große Konzerte geben Joy Denalane und Max Herre, Jupiter Jones sowie der Musikkabarettist Bodo Wartke.

Wie viele Besucher werden erwartet?

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 100.000 Besuchern. Zu einem Straßenfest am ersten Abend erwarten die Organisatoren sogar bis zu 150.000 Teilnehmer.

Was kosten die Tickets und was gibt es kostenlos?

Ein Ticket für alle fünf Tage kostet regulär 149 Euro, ein Tagesticket ist für 49 Euro zu haben. Die Veranstaltungen in der Innenstadt werden allerdings öffentlich zugänglich sein – das gilt auch für die Großkonzerte, die unter anderem vor dem Neuen Rathaus stattfinden, wie eine Sprecherin bestätigte.

Was kostet die Veranstaltung insgesamt?

Der Etat des Kirchentags liegt nach Angaben der Veranstalter bei rund 24 Millionen Euro. Darin enthalten seien Zuschüsse des Landes Niedersachsen von sieben Millionen Euro und der Stadt Hannover von vier Millionen Euro.

Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund verteidigte diese Zuschüsse unter anderem damit, dass der Kirchentag Menschen miteinander ins Gespräch bringe, bei denen das sonst nicht der Fall wäre. «Das dient dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir alle brauchen», sagte Siegesmund der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung».

Welche Auswirkungen auf Verkehr und Sicherheit gibt es?

Am Mittwoch wird Hannovers Innenstadt großflächig von Mittag an bis 23.30 Uhr für Autos gesperrt. Auch an den Folgetagen müssen Einwohner und Besucher mit Einschränkungen rechnen, wie die Stadt ankündigte – insbesondere rund um die Bühnen auf dem Platz der Menschenrechte am Neuen Rathaus und am Opernplatz. Auch Buslinien sind davon betroffen.

Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten rief dazu auf, die Innenstadt möglichst zu Fuß aufzusuchen und auf das Auto zu verzichten. Die Polizei werde «mit einer sichtbaren Präsenz vor Ort und jederzeit ansprechbar» sein. «Unser Ziel ist es, einen sicheren Rahmen zu schaffen, der den offenen Austausch, die Gemeinschaft und die Werte des Dialogs einer weltoffenen Gesellschaft gewährleistet», sagte von der Osten.